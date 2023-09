VIDÉO - Météo : quel temps ce jeudi 28 septembre ? Découvrez les prévisions d'Ange Noiret

Le temps sera toujours estival jeudi sur une large moitié sud du pays, mais nuageux sur le Nord et le Nord-Ouest, prévoit Météo-France.

Un temps estival persistera sur une large moitié sud et le Nord-Est du pays. Quelques grisailles matinales seront vite dissipées sur le Sud-Ouest et la Camargue, et un voile de nuages d'altitude à l'est n'altèrera pas l'impression de beau temps.

En revanche, sur le Nord et le Nord-Ouest, le ciel sera partagé le matin entre cumulus et éclaircies. L'après-midi, une nouvelle perturbation peu active apportera un ciel couvert sur la Bretagne, Pays de la Loire et Cotentin, avec de rares pluies localement.