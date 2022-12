Météo : quel temps fait-il ce jeudi 8 décembre ? Les prévisions du jour

Le temps sera nuageux ce jeudi 8 décembre sur l'ensemble du pays, avec quelques pluies dans le Sud, plus soutenues dans la région Provence, prévoit Météo France. Des bancs de brouillard se formeront sur la moitié nord dans la nuit, ainsi que dans les vallées du Sud-Ouest. Le matin, on retrouvera beaucoup de grisaille sur ces régions. Ces brouillards pourront être localement givrants sur le nord du pays.

De petites averses se produiront par ailleurs sur les côtes de Manche, alors que quelques flocons seront possibles le long de la frontière belge. Le ciel restera nuageux en journée et de faibles pluies se déclencheront par endroits. Les nuages envahiront le sud du pays et donneront les premières pluies le matin. Elles resteront faibles du côté du Sud-Ouest mais seront plus fréquentes du côté de la Provence en cours d'après-midi.