Météo : quel temps pour ce mardi 6 décembre ? Découvrez les prévisions

Sur les régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Rhône-Alpes-Auvergne et PACA, la grisaille matinale se dissipera peu à peu. En Corse, l'instabilité apportera des averses localement orageuses en tout début de journée et deviendront de plus en plus rares. Le ciel alternera entre passages nuageux et éclaircies l'après-midi.