Météo : quel temps ce jeudi 27 octobre ?

Les températures au petit matin seront comprises entre 8 et 11 degrés sur la façade Est et en Auvergne. Sur le reste du pays, elles seront comprises entre 13 et 17 degrés du nord au sud et même jusqu'à 18 à 19 degrés sur le Languedoc-Roussillon. Les maximales seront comprises entre 20 à 28 degrés du nord au sud avec des pics atteignant 30 sur le sud de l'Aquitaine et l'ouest du piémont pyrénéen.