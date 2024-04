Averses, orages et fraîcheur : ce qui vous attend cette semaine en France

La semaine promet d'être pluvieuse et fortement perturbée dans tout l'Hexagone. Selon les prévisions de Météo-France, des orages sont attendus entre le Massif Central et le Nord-Est du pays ainsi que dans le sud et en Corse.

Le temps reste perturbé cette semaine. Après un week-end agité, les intempéries se poursuivront entre le 29 avril et le 5 mai, indique Météo-France avec, dès ce lundi, des averses qui se décalent de l'ouest vers le sud-ouest, en particulier le Languedoc-Roussillon et jusqu'à la Bourgogne. Une pluie bienvenue, notamment sur les Pyrénées-Orientales, touchés depuis deux ans par une sécheresse historique.

Sur le reste du territoire, une nouvelle perturbation arrive également sur la Bretagne, apportant des pluies régulières. Mardi, des orages sont prévus entre le Nord-Est du pays et le Massif Central, tandis que mercredi s’annonce comme la journée la plus pluvieuse, selon les prévisions de Météo-France. Les précipitations toucheront principalement les Cévennes, avec des risques d’orage en Corse et dans la diagonale allant de la Normandie jusqu'au pourtour méditerranéen. À partir de vendredi 3 mai, les pluies devraient s’évacuer par le côté Nord-Est, tandis que de nouvelles précipitations devraient arriver par l’ouest.

Températures nuancées

Jeudi promet d'être la journée la plus fraîche, avec des températures plutôt homogènes sur le territoire, mais sans dépasser les 19 degrés. En revanche, la fin de semaine devrait être plus calme, plus ensoleillée et plus chaude, malgré quelques perturbations qui continueront tout au long du week-end, selon les prévisions météorologiques.