Les modèles météorologiques semblent s'accorder sur le fait que le beau temps ne devrait pas faire son retour tout de suite. Un nouvel épisode orageux suivi d'une "goutte froide" sont notamment attendus cette semaine. La météo maussade que connait actuellement la France devrait persister tant qu’un anticyclone ne viendra pas s’installer, soit possiblement d'ici une semaine.

L'été va-t-il finir par arriver ? Si le solstice d'été, c'est le 21, l'été météorologique a commencé le 1ᵉʳ juin. C'est malgré tout la question sur toutes les lèvres – en tout cas celles des Français vivant dans la moitié nord du pays – alors que le temps en ce début de mois de juin, dans la continuité du mois de mai, a été particulièrement maussade et pluvieux. Annonciateur d'un nouveau week-end automnal, ce samedi 15 juin a ainsi vu les températures reculer encore de plusieurs degrés à Paris et en Île-de-France. Mais c'est pour rappel, le lundi 10 juin, que la fraîcheur a fait son retour sur une grande partie de la France après une chute des températures liée à des orages sur le sud-ouest de la France dans la nuit du 8 au 9 juin.

Du 15 mai au 15 juin, soit en l'espace de 32 jours, "seuls huit ont présenté une anomalie positive à l'échelle de la France, les trois quarts restant (24 jours) étaient plus frais que la normale", note l'institut dans un bulletin d'information spécial, rappelant également que les 11, 12 et 13 juin derniers, des anomalies fraiches significatives ont été relevées : "environ 3 degrés sous les normales".

Et selon les prévisions des prochains jours, le soleil ne devrait pas faire son retour tout de suite. "Un épisode orageux de plusieurs jours va débuter ce lundi", annonce notamment l'observatoire Keraunos. Dans un bulletin publié samedi, Météo-France indiquait qu'il est tombé la veille "27 millimètres à Lyon et parfois une quarantaine de millimètres des Savoies au Jura comme à Annecy ou Besançon".

D'où vient ce coup de froid ?

La semaine qui vient de s'écouler a été le théâtre d'une "descente d’air polaire". "Il reste intéressant de noter que la masse d’air actuellement présente sur le pays arrive des pôles", souligne Météo-France qui avait précisé dès la semaine dernière qu'il n'est pas question de "quelque chose d'extrême, de remarquable", alors que la baisse des températures et le temps perturbé de cette semaine sont "modérés".

La situation météorologique a particulièrement évolué jeudi sous l'effet du "retour d’un flux d’ouest à sud-ouest en altitude et l’arrivée d’une dépression depuis le Groenland qui s'est calée sur les Îles britanniques, rejetant au large les hautes pressions", détaille sur son site l'organisme de prévision.

Ce mois de juin est-il vraiment si "pourri" ?

Si ces conditions expliquent la fraîcheur actuelle dans l'Hexagone, Météo France souligne toutefois que cette dernière n'est

pas hors des clous pour une mi-juin et que cette situation "a toujours existé en France, pays situé dans un climat tempéré, où la circulation atmosphérique peut apporter de temps à autre des masses d’air froid issues des pôles comme des masses d’air chaud issues du Sahara." Pour rappel, cette semaine, les températures moyennes se situent aux alentours des 15°C, soit -2°C à -6°C en dessous des normales de saison, selon les régions.

A titre de comparaison, cet écart à la normale se révèle nettement plus faible que dans le cas d'une canicule intense, où ce dernier peut atteindre +8 °C moyenné sur la séquence, avec des journées au delà de +10 °C. De plus, la climatologie récente témoigne de fraîcheurs comparables à cette période de l'année. "Ce niveau n’a pas été atteint à cette période de l’année depuis 2019 et avant, il fallait remonter à 2013", explique à TF1info François Jobard, prévisionniste à Météo-France. Et de détailler : "Par contre, dans les années 70-80, il était atteint quasiment tous les ans et plusieurs fois par an au mois de juin. Avec le réchauffement climatique, ce qui était fréquent avant, se raréfie".

L’impression de morosité serait donc davantage la résultante d'un sentiment de ras-le-bol après un printemps, lui-même arrosé et peu ensoleillé, mêlé à un sentiment de contraste avec les derniers mois de juin qui étaient, eux, anormalement chauds. A titre de repère, à l’échelle de la France +2,60 °C ont été enregistrés en juin 2023, +2,25 °C en juin 2022 et +1,39 °C en juin 2021. Pour l'heure, la première quinzaine de juin s'est donc révélée plus fraîche que les moyennes climatologiques, de l’ordre d’un degré en moyenne. Reste désormais à savoir ce qui est prévu pour la suite.

Pas prêt de se dégager

Le ciel ne devrait pas se dégager de sitôt, d'après les prévisions des prochains jours et prochaines semaines, encore à prendre avec précautions. "Entre dimanche et mercredi prochain, la hausse des températures sera remarquable, les 30°C seront atteints sur un bon quart sud du pays mercredi après-midi !", annonce La Chaîne Météo, précisant qu'en Île-de-France, si les 30°C ne seront pas atteints, les 26°C pourraient l’être. Mais c'est sans compter l’arrivée d’une nouvelle "goutte froide", ces fameuses petites dépressions avec de l'air froid en altitude, qui devrait traverser la France entre mardi et vendredi prochain, d’ouest en est. "Précédée d’air très chaud remontant de Tunisie et suivi d’air frais atlantique, la situation s’annonce explosive", craint La Chaîne Météo qui prédit des orages notamment en Île-de-France.

Le temps frais et maussade que connait actuellement la France persistera tant qu’un anticyclone ne viendra pas s’installer pour chasser les perturbations, résume La Chaine Météo, ajoutant que cette configuration pourrait s’envisager en fin du mois, grâce au possible retour de l’anticyclone des Açores. Plus en détail, la récurrence des "gouttes froides" sur notre pays pourrait s’essouffler à partir du 20 juin, date à partir de laquelle l’anticyclone des Açores pourrait commencer à se prolonger vers la France via le golfe de Gascogne. Si le contexte météorologique se révélerait alors plus propice au temps calme et ensoleillé plus classique pour cette époque de l’année, sa mise en place pourrait prendre quelques jours, et s'échelonner autour du 23 juin.

Si cette hypothèse reste donc à confirmer, les modèles semblent s’accorder sur ce scénario et juin ne devrait donc pas connaître d’épisode de chaleur marquant, avec au contraire des températures relativement fraîches pour la saison jusqu’à la fin du mois, voire un peu plus.