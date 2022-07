Canicule : 13 départements du sud-est toujours en vigilance orange

"A 5h, on relève de 17 à 21 degrés en plaine dans l'intérieur du sud-Est, et de 22 à 26 degrés sur le littoral. On observe 25 degrés à Nice et à Sète, 24 degrés à Istres et à Aigues-Mortes, mais aussi 22°C à Montélimar et 19°C à Grenoble", affirme, dans son bulletin du jour, Météo-France.

"Ce dimanche, les maximales repartent à la hausse, pour venir flirter avec les 40 en vallée du Rhône, mais une baisse s'amorce en début de semaine", prévient l'institut météorologique.