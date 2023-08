Canicule : dans ces communes, la barre des 42°C a été franchie

Le mercure décolle vertigineusement dans le sud-est. Alors que 49 départements de la moitié sud sont en vigilance orange canicule, un chiffre qui grimpera à 50 dès lundi, la chaleur est particulièrement intense dans la vallée du Rhône, où plusieurs stations ont enregistré des valeurs dépassant les 42°C ce dimanche après-midi. C'est notamment le cas du côté de la Drôme, à Vinsobres, où un nouveau record absolu de température maximale, tous mois confondus, a été atteint à 17h : 42,1°C, soit plus d'un degré de plus que lors du précédent record, 40,8°C, observé en août 2020. En cause, un dôme de chaleur qui se met en place dans le sud du pays.

Sans battre de records, plusieurs autres communes du quart sud-est ont vu également leur mercure s'emballer : 42,2°C enregistrés à 17h toujours à Moules-et-Baucels dans l'Hérault et à Grospierres en Ardèche, 42,1°C à Vinsobres dans la Drôme à nouveau, 42°C à La Rouvière et Salindres, dans le Gard. Juste un cran en dessous, le seuil des 41°C a été franchi à Saint-Laurent-du-Pape en Ardèche, et dans trois communes du Gard, au Vigan, à Cardet et à Vic-le-Fesq, marquant à chaque fois de nouveaux records mensuels de température maximale pour chacune de ces stations. À Nîmes, un nouveau record mensuel a été battu à 16h déjà, avec 40,4°C enregistrés.