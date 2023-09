Canicule tardive : quand va se terminer ce long épisode de chaleur ?

Conséquence de ces orages : lundi, on observera sur la France "un net rafraichissement par l'ouest [qui] gagnera jusqu'au centre du pays, marquant la fin de cet épisode caniculaire", indique Météo-France. 29°C devraient être enregistrés à Paris dans l'après-midi, soit cinq degrés que moins que dimanche. "Les maximales n'atteindront plus que 22 à 29°c sur une large moitié ouest du pays", précise l'institut météorologique. Toutefois, la chaleur sera cette fois au rendez-vous sur le Centre-Est et la vallée du Rhône, avec 32°C prévus à Lyon et 34°C à Auxerre.