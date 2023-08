Canicule : un pic prévu mercredi et jeudi, mais à quand la fin de cet épisode de chaleur exceptionnel ?

Conséquence directe, 19 départements ont été placés en vigilance rouge pour la journée de mercredi. L'Andorre et 37 autres départements restent, eux, en alerte orange tant et si bien que l'Hexagone est coupé en trois : le tiers nord est relativement épargné, le centre et surtout le sud sont écrasés sous la chaleur. D'ores et déjà, à Orange (Vaucluse, 42,7°C), Saint-Barthélémy (Drôme, 42,5°C) ou encore à Bédarieux (Hérault, 40,7°C), des record absolus de température - dont les marques précédentes dataient de la canicule de 2003 - ont été battus. Et ce n'est pas près de s'arrêter.

Le pic de cet épisode de chaleur intense est prévu lors des "deux journées de mercredi et jeudi". "On devrait gagner quelques degrés sur le Sud-Ouest avec des valeurs proches des records de jour comme de nuit, particulièrement vers la vallée du Rhône et le midi toulousain", indique Météo-France. "La durée et l'intensité de cet épisode pourraient nécessiter une aggravation de la vigilance sur certains départements, notamment sur le sud de la Nouvelle-Aquitaine", mettent encore en garde les experts.