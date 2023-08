Plus de 43°C : plusieurs records absolus de température battus avec la canicule

Un épisode particulièrement intense pour la saison. Depuis plusieurs jours, l'Hexagone est confronté à une soudaine poussée du mercure, dont la durée et la force à cette période de l'année sont inédites. Le fait que de très nombreux départements, notamment dans le tiers septentrional du pays, aient fait l'objet d'une vigilance rouge canicule, et qu'un nombre encore plus important aient fait l'objet d'une alerte orange, suffit à comprendre le côté exceptionnel du phénomène. De son côté, l'indicateur thermique national, qui mesure la température moyenne au cours d'une journée sur l'ensemble du territoire, a atteint des sommets avec des valeurs jamais observées depuis 1947.