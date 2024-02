Ce week-end : des températures moins élevées mais toujours pas de froid et de neige en montagne

Après les records de chaleur battus jeudi dans le sud-ouest, les températures s’orientent à la baisse à l’approche du week-end. Les valeurs resteront malgré tout supérieures aux normales de saison sur l’ensemble du territoire. Côté ciel, la journée de samedi s’annonce agréable tandis que la pluie fera son retour dans le nord-ouest dimanche.

Après la douceur et même parfois la chaleur de ces derniers jours, les températures vont marquer une pause pour ce week-end qui marque le début des vacances scolaires de la zone A, rejoignant les élèves de la zone C en congés samedi dernier. Malgré cette chute, les valeurs resteront situées quelques degrés au-dessus des normales de saison. Dans le même temps, l’anticyclone va tenter de revenir, apportant quelques journées de météo calme à partir de ce week-end. Un changement de temps plus marqué semble vouloir s’opérer en deuxième partie de semaine prochaine mais d’ici là, le soleil dominera, en particulier dans le sud et l’est du pays.

Des conditions calmes sur la route des vacances

Après un vendredi marqué par le passage d’une perturbation pluvieuse, le temps s’apaisera samedi. Si des perturbations sont annoncées sur les rails, la météo sera au beau fixe sur les routes des stations de ski et plus largement sur la route des vacances ou du week-end. La journée débutera sous quelques averses résiduelles de la perturbation de la veille dans l’est. De même, l’humidité laissé par les pluies pourra se traduire par des brouillards matinaux dans l’ouest du pays. Au fil des heures, les éclaircies s’imposeront sur la majeure partie du pays. Dans le quart sud-est, le ciel sera encore plus lumineux avec simplement un léger voile d’altitude sous l’effet du mistral et de la tramontane. Un petit bémol sera à signaler en Bretagne où le ciel se couvrira au fil de l’après-midi, prémices de la perturbation dominicale.

Prévoyez le parapluie pour la journée de dimanche si vous vous situez dans le quart nord-ouest. De faibles pluies sont attendues au passage d’un front atlantique. Il progressera en soirée pour s’étendre de la Nouvelle-Aquitaine jusqu’au Grand Est mais en raison des hautes pressions, les précipitations auront tendance à s’atténuer. Dans les autres régions, le ciel se voilera progressivement, annonçant l’arrivée imminente de la perturbation. Le temps restera particulièrement bien lumineux sur le pourtour méditerranéen où mistral et tramontane cesseront de souffler.

TF1info

Moins de douceur mais toujours pas de froid en vue

Après une première quinzaine de février marquée par une douceur record à l’échelle nationale, les thermomètres vont marquer le pas en cette fin de semaine. Les minimales s’échelonneront samedi matin de 3 à 12°C, de la Bourgogne et du Limousin jusqu’au golfe du Lion. En cours de journée, les maximales seront quasiment partout supérieures à 10°C, exception faite de l’est du pays. Prévoyez une petite quinzaine de degrés dans le nord-ouest et jusqu’à près de 20°C dans le Languedoc.

Dimanche, la matinée s’annonce localement un peu fraîche avec de petites gelées blanches localement possibles dans le centre-est tandis que les 10°C seront déjà atteints en Bretagne. Les valeurs maximales accuseront également une légère baisse au passage des petites pluies. Dans les régions centrales, le mercure n’excèdera pas alors les 8 ou 9°C pendant qu’il fera plus de 15°C sur la façade atlantique et toujours une vingtaine de degrés à proximité de la Grande Bleue. Au-delà du week-end, aucune période de froid n’est annoncée, une situation qui inquiète de plus en plus les stations de sports d’hiver en manque de neige…