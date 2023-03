Météo : la France bat un nouveau record inquiétant en février

Début février, Météo-France s'inquiétait déjà de la série en cours et notait sur l'année écoulée des "séquences froides à l'échelle de la France (...) parfois marquées en intensité, mais peu durables, et qui paraissent bien anecdotiques comparées aux séquences chaudes". Pour preuve : l'année 2022 a connu sept jours avec une anomalie de température de cinq degrés en dessous des normales de saison contre 32 jours avec une anomalie supérieure à cinq degrés. Le météorologue Gaétan Heymes soulignait, lui, au début du mois que "depuis février 2022, seul avril 2022 a été proche des normales, les autres mois ont été plus chauds".

Certains mois ont même affiché des différences de températures alarmantes avec les normales de saisons, le mois d'octobre étant particulièrement remarquable avec un thermomètre en moyenne plus élevé de 3,49°C par rapport aux températures habituellement observées ce mois-là. Octobre 2022 est ainsi devenu le mois d'octobre le plus chaud jamais enregistré en France et en Europe depuis le début des relevés.