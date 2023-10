Chaleur tardive : après un mois de septembre le plus chaud jamais mesuré, qu'est-ce qui nous attend cette semaine ?

La faute à une "situation anticyclonique sèche et alimentée par des vents de sud transportant une masse d'air extrêmement chaude", note Météo-France. Pour les météorologues et spécialistes du climat, il n'est pas surprenant de voir survenir une telle vague de chaleur à cette période de l'année. Elle est en effet conforme aux observations des spécialistes selon lesquelles le changement climatique d'origine humaine va entraîner à la fois une plus grande sévérité des canicules, mais aussi avoir un impact sur leur déclenchement. Elles pourraient ainsi dans le futur être régulièrement plus précoces ou tardives que celles observées par le passé.

À la question de savoir si ces températures revêtent un caractère exceptionnel, Météo-France répond que notre climat "se réchauffe sans cesse, et des températures extrêmement peu probables dans le climat passé le deviennent de plus en plus."