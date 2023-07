Chaleurs, orages, grêle : quel temps pour ce long week-end du 14 juillet ?

Si certains ont déjà les pieds dans l'eau, d'autres sont encore au travail. La mi-juillet approche à grand pas, et cette année, les Français qui ne sont pas (encore) en vacances vont pouvoir profiter d'un long week-end de trois jours à l'occasion de la fête nationale du 14-Juillet. Entre grand soleil et orages, ces 14, 15 et 16 juillet 2023 vont être mouvementés selon les prévisions de Météo-France.

Ce 14 juillet sera placé sous le signe de la chaleur, d'après les experts météorologistes. Et ce, à cause de l'arrivée d'une dépression sur l'Irlande, agissant comme une pompe à chaleur pour la France. "De l’air chaud [va remonter] sur le pays dans un flux de sud-ouest", explique Météo-France. Les 30 degrés seront dépassés (largement) sur la plupart des régions du pays. La Normandie et la Bretagne, en revanche, devraient faire figure d'exception. Le quart sud-ouest de la France sera en première ligne de ce que Météo-France qualifie de "pic de chaleur". Jusqu'à 37°C sont attendus dans cette partie de l'Hexagone. Les Alpes-Maritimes sont encore en vigilance orange pour "canicule".

"Côté ciel, la pluie s’invitera sur la Bretagne et le Cotentin avec un vent assez fort, 60 à 70 km/h en rafales", préviennent les spécialistes. Attention, si vous habitez en Nouvelle-Aquitaine (ou que vous êtes en vacances), des orages éclateront durant la soirée. Une mauvaise nouvelle, donc, pour les feux d'artifice du 14-Juillet. Et ce, alors que de nombreuses festivités ont déjà été annulées par crainte de débordements.