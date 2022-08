Ciel voilé, mais temps sec : quel temps prévu ce dimanche 21 août ?

C'est un temps mitigé qui vous attend pour ce dimanche 21 août. Selon les prévisions de Météo-France, une perturbation atlantique atténuée s'enfoncera dimanche sur le pays. Sur les façades Manche et Atlantique, le ciel sera très nuageux, avec quelques brumes le matin, mais les pluies se limiteront à quelques gouttes sur la Bretagne.

Des éclaircies apparaîtront du côté des Charentes l'après-midi. De même, en Aquitaine, les entrées maritimes de nuages bas se disloqueront l'après-midi. Ailleurs, le ciel sera voilé, il restera lumineux à l'est. Au nord de la Loire, le voile nuageux sera épais l'après-midi, mais sans pluie. Le ciel sera plus chargé sur le relief, avec quelques ondées possibles sur les Pyrénées, les Alpes frontalières et des orages isolés sur la montagne corse.