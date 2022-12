Jusqu’à 23°C : une douceur record attendue pour le week-end du Nouvel An

Avec à peine un degré de moins que la veille, 2023 débutera comme 2022 se sera achevée : dans une douceur record avec des valeurs supérieures jusqu’à 10 voire 12°C au-dessus des normales de saison. Ainsi, les températures seront souvent dignes d’une fin avril et même d’un mois de mai dans le sud-ouest. Au petit matin du dimanche 1er janvier, les minimales s’établiront le plus souvent entre 9 et 18°C, soit déjà bien plus que ce que nous devrions avoir l’après-midi à cette période de l’année ! Du côté des maximales, les 15°C seront légion au nord tandis qu’il fera encore plus de 20°C au sud de la Garonne. Comme la veille également, il pleuvra dans le nord-ouest alors qu’ailleurs, de belles éclaircies s’imposeront.

En début de semaine prochaine, les températures baisseront sensiblement, mais leur chute ne sera pas équivalente à la hausse en cours, si bien qu’elles resteront situées au-dessus des normales de saison. Le temps demeurera le plus souvent humide sur les deux tiers nord et plus lumineux au sud, sans risque d’intempéries pour débuter la nouvelle année.