Comment expliquer cette chaleur en plein automne ? On a posé la question à Evelyne Dhéliat

L’année 2022 est la plus chaude et la plus sèche jamais enregistrée pour le moment en France. Cette chaleur tardive est-elle la conséquence du réchauffement climatique ?

Il y a une accélération du réchauffement climatique. On s’aperçoit au fil des années et notamment ces derniers temps que les périodes de canicule sont de plus en plus précoces, mais aussi de plus en plus tardives. Cette période de chaleur exceptionnelle à retardement, même si ce n’est pas une canicule à proprement dit, s’inscrit dans cette tendance. Il y a aussi le fait que, tout au long de l’été, nous avons eu des températures très élevées. De ce fait, la température de la mer baisse moins rapidement que la température de l’air.

À cela s'ajoute encore la sécheresse des sols. De fait, même s’il a plu un peu ces derniers jours, cela ne suffit pas pour créer de l’évaporation qui a justement pour effet de faire baisser les températures. C’est toute cette accumulation de phénomènes qui explique la chaleur actuelle.

Le week-end dernier, deux tornades ont causé d'importants dégâts dans les départements de la Somme et du Pas-de-Calais. Ce phénomène météorologique intense est-il lié à la période de chaleur que nous connaissons actuellement ?

Les tornades se forment lors d'un conflit de masse d’air. Plus le contraste entre l’air chaud en basse couche et l’air froid en amplitude est important, plus les orages sont violents. Et ce sont précisément à l’intérieur des cellules orageuses que se forment les tornades comme celles qui a frappé le nord du pays. Avec les températures estivales actuelles, dès qu'une perturbation automnale arrive avec l'air frais, le phénomène est amplifié.