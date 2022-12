Météo : de la neige dimanche sur le Nord-Ouest, avant une semaine hivernale

La neige fait son arrivée. Déjà frais, le temps va encore se refroidir ce dimanche, avec des flocons attendus sur le Nord-Ouest du pays, a annoncé Météo-France.

Sur la moitié nord du pays, les brouillards givrants seront fréquents au petit matin et quelques flocons tomberont ici ou là. Aux abords de la Manche, des averses se produiront, sous forme de neige à l'intérieur des terres. Dans l'après-midi et la soirée, elles seront suffisamment fréquentes pour blanchir les sols de la Normandie et des Hauts-de-France. Vers l'Ile-de-France, les chutes de neige seront plus éparses.