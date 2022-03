Météo : de la neige en avril, est-ce si rare ?

Autre exemple : en 2013, à l'inverse de 2021, le printemps mis du temps à pointer le bout de son nez et des chutes de neige ont concerné la Normandie jusqu'au début du mois d'avril. Preuve que ce phénomène n'est pas lié à un réchauffement climatique récent, le 21 avril 1989, des giboulées de neige étaient tombées sur la ville de Bastia. La Chaine météo rappelle que les régions les plus susceptibles d’être touchées par la neige en plaine en avril sont essentiellement celles du nord de la France et du centre-est.