Météo : le soleil revient, la douceur s’accentue et les après-midis seront chauds

Peu d’évolution pour la journée de jeudi avec un soleil toujours aussi généreux dans le nord et l’est tandis que le voile de nuages progressera près de l’océan, avec quelques averses orageuses à nouveau possibles en Aquitaine, mais aussi sur les reliefs du Massif Central et des Alpes en cours d’après-midi. Les températures gagneront 2 à 3°C par rapport à la veille avec la barre des 20°C régulièrement franchie au nord et jusqu’à 25°C dans l’arrière-pays provençal. Vendredi, ce ciel plus chargé concernera toute la moitié ouest pendant que le soleil continuera de briller du Grand Est à l’Occitanie et jusqu’en Corse. Les températures seront stables et toujours douces en seconde partie de journée.