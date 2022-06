De violents orages de nouveau attendus en France : 12 départements en vigilance

De la Lorraine et l'Alsace à Rhône-Alpes et à la Méditerranée, des orages sont possibles d'abord sur le relief dès la mi-journée, puis le risque sera plus généralisé l'après-midi. Sur le Sud-Ouest, à nouveau des entrées maritimes se disloqueront en matinée, mais le ciel restera nuageux avec un risque d'orage l'après-midi. De l'Auvergne au Centre et la Bourgogne, le temps sera plus lourd avec des orages plus fréquents et forts l'après-midi.