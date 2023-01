Météo : des records de chaleur battus dans plusieurs pays d’Europe pour le Nouvel An

Déjà un record pour le début d'année 2023. Cette Saint-Sylvestre et ce 1er janvier ont été parmi les plus doux de l'histoire, et cela, pour de nombreux pays européens. En Pologne, aux Pays-Bas ou encore en Allemagne, cette première journée 2023 a été la plus chaude jamais recensée par les systèmes météorologiques modernes.

Un record également dans l'Hexagone où le 31 décembre a affiché les températures les plus importantes jamais enregistrées jusqu'alors et bien au-dessus des normales de saison, le mercure ayant affiché entre 8°C et 12°C au minimum selon Météo France. Cette douceur exceptionnelle a poussé des scientifiques et des météorologues européens à réagir sur Twitter.