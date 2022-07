Météo : les températures vont bientôt remonter

Les journées de mercredi, jeudi et vendredi seront donc plus supportables que les précédentes. Des orages seront à signaler mercredi sur les Pyrénées et les Alpes et un risque orageux étendu vendredi jusqu'au Massif Central et au Jura. Attention cependant à la nouvelle hausse des températures, prévue ce week-end.

Météo France note ainsi "une hausse du champ de pression attendue pour le week-end" et des températures "généralement comprises entre 25 et 35 °C". Et ce nouvel épisode de chaleur devrait persister la première semaine d'août, avec une sécheresse toujours bien présente, d'après les prévisions de l'European Centre for Medium-Range Weather Forecasts.