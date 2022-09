Météo : ce dimanche, le retour de la chaleur, comme un avant-goût du pic exceptionnel de lundi

Les températures minimales seront plutôt fraîches dans l'intérieur du pays avec 7 à 12 degrés, 12 à 15 sur les côtes de Manche, 17 à 18 sur la façade atlantique, 18 à 20 sur le littoral méditerranéen ainsi qu'en Corse. Les maximales amorceront une nette hausse. Cet après-midi, le mercure s'envole dans le Sud-Ouest avec pas moins de 31 à 36 degrés, prévient Météo-France. On attend 23 à 30 degrés sur le Nord-Ouest et le Sud-Est, 21 à 26 degrés de l'Auvergne aux frontières belges et allemandes.

C’est lundi que le mercure s’affolera plus franchement, avec la barre des 35 °C régulièrement dépassée entre l’Aquitaine et l’ouest de Midi-Pyrénées. Un vaste système dépressionnaire, composé en partie des restes de l'ouragan Danielle, va piloter un puissant flux de sud depuis le Maghreb jusqu’à la France, avec à la clé ce coup de chaud prévu lundi, d’une intensité remarquable à l’approche d’une mi-septembre ! Cette chaleur devrait toutefois se révéler de courte durée, avec des orages attendus dès mardi... pour toute la semaine.