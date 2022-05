Météo : ce dimanche, attention aux orages sur une grande moitié ouest !

Sur le reste du pays, le risque d'orages se limitera au relief. Sur l'est des Pyrénées, les Alpes et le Jura, les averses seront plus fréquentes l'après-midi. Ailleurs, la journée sera plutôt ensoleillée, excepté près du golfe du Lion où les nuages bas seront assez compacts.

Les températures minimales seront comprises entre 4 et 9 degrés en Champagne-Ardenne et en Lorraine, et entre 10 et 17 degrés sur le reste du pays. La chaleur s'étendra sur la moitié nord, les maximales prévues seront comprises entre 21 à 26 degrés près de la Manche et de la Méditerranée, et atteindront de 26 à 31 degrés partout ailleurs.