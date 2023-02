Drôme et Ardèche : des milliers de foyers privés d'électricité en raison de vents violents

Enedis, qui avait prévu un dispositif renforcé, a dépêché 50 techniciens sur le terrain et reste en attente de renforts pour rétablir le courant dans les zones touchées, a annoncé le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, appelant le grand public à la vigilance et notamment à ne pas s'approcher des câbles tombés sur les routes. Les pompiers de la Drôme et de l'Ardèche ont indiqué avoir effectué de nombreuses interventions, principalement à la suite de chutes d'arbres ayant perturbé la circulation et endommagé des lignes électriques et télécoms.