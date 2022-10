Du soleil et de la chaleur (presque) partout : la météo de ce mercredi 5 octobre

Un ciel ensoleillé et des températures estivales devraient rapidement prendre la place du brouillard matinal et sa fraîcheur qui l’accompagne, ce mercredi 5 octobre. Sur le nord-ouest, dès le début de journée, le ciel sera encombré de nombreux nuages bas, tandis que le vent de sud-ouest se renforcera près de la Manche. Il pourra atteindre 60 à 70 km/h en rafales. De faibles pluies vont affecter la Bretagne et le Cotentin avant une accalmie en fin d'après-midi et de belles éclaircies.

Sur les Pays de la Loire, la Normandie et les Hauts-de-France, malgré un ciel très nuageux, le bref passage pluvieux n'arrivera qu'au cours de l'après-midi puis circulera en soirée. Au niveau de l’Ile-de-France, la journée du mercredi 5 octobre devrait être agréable. Malgré tout, le brouillard persistera jusqu’en fin de matinée en Seine-et-Marne et le temps devrait être menaçant dans la soirée sur toute la région. Toutefois, le risque d’averses reste assez faible.