Du soleil et une baisse des températures : la météo de ce jeudi 6 octobre

Ce jeudi 6 octobre, dans la matinée, il fera 6 à 10 degrés de la Bretagne et des Pays de Loire à la frontière belge, 9 à 14 degrés à Paris, Lille, ou encore Strasbourg, et jusqu'à 14 à 16 degrés au sud de la Garonne et autour de la Méditerranée. Pendant l'après-midi de ce premier jeudi d'octobre, les températures maximales seront majoritairement en baisse. Elles afficheront 17 à 21 degrés sur la moitié nord, 21 à 25 degrés au sud et jusqu'à 24 à 27 degrés sur le pourtour méditerranéen. De belles températures malgré tout, parfaites pour profiter de la transition entre l'été et l'automne, qui peut parfois s'avérer rude.