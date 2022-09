Du soleil mais des températures en baisse : la météo de ce dimanche 18 septembre

Les températures minimales seront en baisse. Elles vont de 1 à 6 degrés en général dans les terres sur une grande moitié nord, 5 à 10 sur les côtes de la Manche et l'Atlantique, la région parisienne, l'Alsace et le Sud-Ouest, et 12 à 18 près de la Méditerranée. Les maximales varieront entre 17 et 22 degrés du Nord-Est aux Alpes et à la Bretagne, entre 22 et 27 au sud de la Loire et près de la Méditerranée.