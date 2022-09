Fin du beau temps et arrivée de la pluie : la météo de ce vendredi 23 septembre

Le début d'automne, ce vendredi 23 septembre, s'accompagne d'un manteau nuageux qui recouvrera une grande partie du territoire. Une météo diamétralement opposée à celle de la veille. Par la force des choses, des averses s'abattront sur toute la partie sud et nord-ouest du pays, prévoit Météo-France.

De la Bretagne et des Pays de la Loire aux Hauts de France, les nuages s'imposeront dès le matin. De quoi provoquer quelques pluies éparses qui deviendront, par la suite, plus importantes et continues dans l'après-midi près des côtes. Sur le Languedoc-Roussillon, des entrées maritimes apporteront également un peu de pluie dans la journée. Partout ailleurs, de belles éclaircies matinales seront notables, même si le ciel sera de plus en plus nuageux au fil des heures.