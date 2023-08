Canicule tardive : de 35 à 42°C attendus dès ce week-end, ce qui vous attend jusqu'à la semaine prochaine

En début de semaine prochaine, le dôme de chaleur jouera pleinement son rôle avec des températures qui vont continuer à augmenter. Lundi, elles atteindront localement 38°C dans le sud-ouest et toujours plus de 40°C autour du golfe du Lion. Mais, selon les derniers scénarios, c’est véritablement entre mardi et mercredi que le pic d’intensité sera atteint à l’échelle nationale, avec des pointes à 40°C remontant jusqu’aux Charentes, et jusqu’à 42°C sur le sud de l’Aquitaine. Il fera aussi 36 à 38°C dans les régions centrales ou encore 35°C ou plus en région parisienne.