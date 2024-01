Fortes pluies et orages : le Sud et le Sud-Est de La Réunion placés en vigilance rouge

Le Sud et le Sud-Est de La Réunion ont été placés en vigilance rouge "fortes pluies et orages" par Météo-France. L'île se remet à peine du cyclone Belal qui a provoqué d'importants dégâts. Ces nouvelles précipitations sont dues au passage de la tempête tropicale Candice au large de La Réunion.

Nouvelle alerte météorologique pour La Réunion. Alors que l'île se remet à peine du passage du cyclone Belal, elle a été placée en vigilance rouge, mercredi 24 janvier, pour "fortes pluies et orages". Une alerte mise en place en raison du passage de la tempête tropicale Candice au large de la zone. Conséquence : les établissements scolaires et les crèches des deux régions sont fermés pour jeudi tout comme le campus universitaire du Sud. Les transports scolaires ne seront pas non plus assurés et le réseau de transports en commun interurbain sera suspendu, au moins le matin.

"La tempête ne concernera pas La Réunion mais (l'île) va être sous l'affluence périphérique" du système, a expliqué Céline Jauffret, directrice interrégionale de Météo-France, au cours d'une conférence de presse. "Des vents et surtout des cumuls de pluie pouvant atteindre 200 à 300 mm en 12 heures dans les hauts, 100 à 200 mm dans les bas" sont attendus dans la nuit de mercredi à jeudi, a précisé l'organisme dans un communiqué. La préfecture de La Réunion a indiqué que "les pluies et averses localement orageuses vont s'intensifier au fil des heures".

Concernant les autres régions de La Réunion, l'Ouest est placé en vigilance orange et l'Est en vigilance jaune "vents forts", seul le Nord restant en vert. La tempête Candice arrive alors que Belal a secoué l'île le 15 janvier dernier. Ce cyclone avait généré des vents surpuissants et ses fortes pluies ont gorgé d'eau les sols, provoquant plusieurs inondations. "Cette vigilance (rouge) est exceptionnelle, mais justifiée malheureusement par les abondantes précipitations qui vont avoir lieu", a estimé le préfet Jérôme Filippini au cours de la conférence de presse mercredi soir, ajoutant que "des inondations très importantes" sont possibles. Les effets de la tempête Candice devraient diminuer dans la journée de jeudi.