Froid polaire : mardi et mercredi seront les journées les plus froides de la semaine avec des pointes à -10°C… Et après ?

Il aura fallu attendre la deuxième semaine de janvier pour voir des températures hivernales s’installer sur le pays. Le ressenti s’annonce glacial ces prochains jours, amplifié par une bise sensible. En journée, le mercure peinera à redevenir positif. Après un début de semaine nuageux, le soleil reprendra l’avantage au fil des jours.

L’hiver est là, c’est le moins que l’on puisse dire ! Cette semaine, la France est en ligne de mire d’un flux de secteur nord-est, apportant une masse d’air d’origine polaire. Notre pays, se situant entre un puissant anticyclone positionné sur le nord des îles britanniques et des dépressions présentes dans les régions méditerranéennes, est touché par un froid vif et piquant. Il est par ailleurs accentué par une bise qui souffle modérément sur l’ensemble du territoire. Côté ciel, les précipitations seront de plus en plus rares au fil des jours, mais avant que le soleil ne s’impose, quelques chutes de neige pourront se produire jusqu’en plaine…

Un froid mordant, avec quelques chutes de neige

Si vous avez eu froid en sortant lundi 8 janvier, vous aurez encore plus froid mardi… Cette journée, avec mercredi, s’annoncent comme les plus froides de la semaine. Sous abri, les températures seront généralement comprises au réveil entre -8 et -2°C, localement jusqu’à -10°C en Auvergne et dans le Limousin. Mais, avec la bise de nord-est qui soufflera à 30-40 km/h dans la plupart des régions, le ressenti sera inférieur de 3 à 5°C, affichant ainsi -12 en Lorraine, -11 à Lille, -10 en Normandie ou encore -8 en région parisienne. En cours de journée, les valeurs auront beaucoup de mal à progresser, si bien qu’elles resteront dans le négatif. Ce sera le cas dans une large moitié nord.

Côté ciel, le temps sera souvent nuageux mardi de la Bretagne aux régions de l’est et jusqu’en Corse, avec quelques flocons de neige possibles jusqu’en plaine. Il s’agira en revanche de petites pluies sur le littoral et l’île de beauté. Ailleurs, le soleil prendra l’avantage au fil des heures. Mercredi, les précipitations se concentreront dans les régions du sud, depuis l’Aquitaine jusqu’au bassin méditerranéen avec, là encore, un peu de neige en plaine. Les éclaircies parviendront à s’imposer uniquement en bord de Manche au cours de cette journée.

Davantage de soleil en fin de semaine

Avec des hautes pressions se renforçant, le temps deviendra plus sec en deuxième partie de semaine, avec à la clé également davantage de soleil. Il s’imposera sur les trois quarts nord du pays tandis que quelques flocons resteront possibles au sud de la Garonne. Il continuera aussi de pleuvoir en Corse. Les températures demeureront toujours aussi basses le matin, de l’ordre de -6 à -2°C dans la plupart des régions tandis qu’elles remonteront légèrement en cours de journée, ne parvenant plus ainsi à dépasser le 0°C que de manière très localisée.

Vendredi et les jours suivants, le soleil brillera sur l’ensemble du territoire. Avec un vent s’affaiblissant, voire disparaissant, le ressenti sera proche des valeurs relevées par les thermomètres. Les gelées demeureront fortes au réveil (entre -5 et 2°C en moyenne) tandis que les maximales redeviendront positives partout et se rapprocheront même des valeurs de saison dans l’ouest et le sud du pays. Pour l’heure, aucune véritable hausse du mercure n’est envisagée à court et moyen terme. Ainsi, ce temps froid devrait nous accompagner jusqu’en milieu de semaine prochaine au moins…