Averses orageuses et chute des températures : la météo qui vous attend cette semaine

Alors qu'il régnait comme un air de grandes vacances sur l'Hexagone la semaine passée, le temps va progressivement se gâter dans les jours à venir. Une "goutte froide" va générer une instabilité, avec des averses orageuses et des températures en dessous des moyennes de saison.

Rangez les shorts, les casquettes et les tongs. Après un pont de l'Ascension qui fleurait bon l'été, avec des températures qui ont frôlé les 25°C, voire plus, dans la plupart des régions, il est déjà temps de ressortir les parapluies et les imperméables. "L'ambiance sera toute autre" cette semaine, affirme Météo-France, puisque la grisaille revient s'installer durablement sur l'Hexagone.

La France se retrouve sous un système dépressionnaire, ce qu'on appelle une "goutte froide". "Une perturbation active devrait traverser le pays entre ce lundi et mercredi, et donner d'importants cumuls de pluie autour du golfe du Lion", annonce le service de météorologie et climatologie. Cette poche d'air très froid "va glisser plus franchement sur le pays, et s'attarder jusqu'en fin de semaine."

Les températures fraîches sont de retour

Elle va occasionner un temps instable, avec des pluies, du vent, des averses orageuses et des températures un peu plus fraîches pour la saison, en particulier dans le sud.

Après un lundi marqué par l'arrivée des pluies par le nord-est et tout l'ouest, celles-ci vont progressivement s'évacuer vers le sud. Le ciel menaçant va s'accompagner d'un thermomètre en baisse. Alors qu'il fera jusqu'à 28°C en Alsace, mardi après-midi, le sud-ouest perdra parfois jusqu'à une dizaine de degrés. Le temps pour le reste de la semaine ne sera pas plus clément. Pour les journées de jeudi et vendredi, l'instabilité perdurera avec des averses. Personne ne devrait y échapper. Quelques éclaircies parviendront tout de même à se développer. Malgré une légère remontée, les températures resteront sous les moyennes.

Le week-end sera lui aussi orageux, sauf en Corse et dans le sud-est, près de la Méditerranée. Ailleurs, cela devrait être une alternance d'averses et d'éclaircies. Un schéma qui devrait se reproduire pour le lundi de la Pentecôte.