Frais le matin, doux l'après-midi : la météo de ce vendredi 7 octobre

En matinée, les températures vont légèrement baisser sur les régions du nord. Les minimales se situeront entre 3 et 8 degrés de l'intérieur de la Bretagne à la Lorraine en passant par le Centre, 8 à 13 degrés sur le reste du pays et jusqu'à 12 à 18 degrés en bord de Méditerranée. L'après-midi, les températures seront toujours agréables. Entre 17 degrés pour la ville de Cherbourg, 20 degrés pour la capitale et 25 degrés pour Toulouse et Ajaccio.