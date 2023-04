Hausse des températures : qu'est-ce qui vous attend pour les trois prochains mois en France ?

Les prochains mois pourraient être chauds en France. Dans son traditionnel point sur les tendances à trois mois, publié lundi 24 avril, Météo-France a annoncé les scénarios les plus probables pour les mois de mai, juin et juillet. Selon son analyse, "le scénario plus chaud que la normale est le plus probable pour la France et une grande partie de l’Europe, notamment du Sud". Un phénomène qui intervient dans le contexte du changement climatique lié aux activités humaines, et alors que l'Espagne vit une vague de chaleur exceptionnelle cette semaine.

Dans le détail, Météo-France a élaboré trois scénarios pour les trois prochains mois. Selon ses prévisions, celui "plus chaud que les normales de saison" a 50% de chances de se produire, contre 30% pour un scénario "conforme aux normales de saison" et 20% pour un "plus froid que les normales de saison".