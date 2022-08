Orage sec : quel est ce phénomène météo rare qui inquiète la Gironde, en proie aux incendies

Mais qu’est-ce qu’un orage sec ? D’après Météo-France, il s’agit d’"une dégradation orageuse provoquée par l’évaporation des précipitations à haute altitude, dans les couches moyennes de l’atmosphère, grâce à de l’air très sec". Bien que des précipitations soient prévues au cours de la nuit de samedi 13 au dimanche 14 août, ces dernières se seront déjà évaporées avant d’atteindre la terre ferme. L’autre effet de ces orages secs est la hausse soudaine des températures.

Le problème de ce phénomène est que, si la pluie ne touchera pas le sol, les éclairs et la foudre seront, eux, bien au rendez-vous. Un danger de plus pour la Gironde, alors que le département, comme le reste de la France, est touché par une sécheresse historique. La moindre étincelle pourrait ainsi embraser la végétation, et la crainte est grande qu'un impact de foudre ne déclenche un nouveau feu, comme cela a été le cas en Isère, la semaine dernière, aux alentours de Voreppe.