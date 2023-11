Intempéries : que nous réserve cette semaine ?

Dimanche prochain, la météo s’annonce des plus classiques avec un dégradé nuageux nord-sud : plus vous irez vers les régions méridionales, et plus le soleil s’imposera. Ces conditions s’inviteront dans une atmosphère plutôt douce puisqu’il fera partout plus de 10°C l’après-midi, avec même des pointes supérieures à 20°C localement dans le sud-ouest.