Météo France : quel temps pour ce jeudi 9 février 2023 ? Consultez les prévisions

Le temps jeudi sera gris et couvert dans le Nord, particulièrement le Nord-Ouest, et ensoleillé dans le Sud, à l'exception de la Corse, en proie à des averses, selon les prévisions de Météo-France.

De très faibles pluies se produiront le matin de la Bretagne à la frontière belge. Les nuages resteront nombreux toute la journée sur le Nord-Ouest et donneront quelques gouttes, près de la Manche.

De l'estuaire de la Gironde au Nord-Est, éclaircies et passages nuageux alterneront équitablement. Dans le Sud-Ouest, de la grisaille sera présente en matinée et des brouillards givrants seront possibles. Des éclaircies parviendront à se développer au fil des heures. Elles seront plus timides des Pyrénées au Languedoc où de petites pluies tomberont le matin.