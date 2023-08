Jusqu'à 36°C dans le sud : à quoi s'attendre ce mercredi 9 août ? Découvrez les prévisions météo

Les températures grimpent en France ce mercredi. Selon les prévisions de Météo-France, ce 9 août sera marqué par des conditions anticycloniques et sèches sur toute la France. Si en début de matinée le ciel sera encore très nuageux de la Bretagne aux Hauts-de-France et sur le Grand Est, l'évolution sera favorable au fer et à mesure de la journée, avec le retour d'éclaircies, qui pourront se faire attendre sur le littoral. À noter que quelques gouttes seront également possibles à la frontière belge.

Dans le sud de la France, c'est le soleil qui dominera largement du matin au soir, à une exception près, selon Météo-France : le littoral de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur où des nuages bas pourront faire leur arrivée, notamment sur les Calanques.