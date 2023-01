Météo : jusqu'à quand les températures douces vont-elles durer ?

Ce climat exceptionnellement doux devrait néanmoins s'accompagner de pluie avec une semaine, du 09 au 15 janvier, qui s'annonce particulièrement arrosée. La neige pourrait même faire son retour en quantité dans les Alpes du Nord. "Cette prévision demande à être confirmée dans les prochains jours, lorsque les prévisions seront à plus courte vue", prévient néanmoins Météo-France. Le pourtour méditerranéen devrait, lui, être bien ensoleillé grâce au Mistral et à la Tramontane.

La France a connu entre le 30 et le 31 décembre une nuit "historiquement douce" pour le dernier mois de l'année, à l'image d'une année 2022 hors norme sur le plan climatique. Ce 1er janvier a ensuite été parmi les plus doux de l'histoire, et cela, pour de nombreux pays européens.