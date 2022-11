Météo : l’automne est enfin là, et c’est parti pour durer !

La situation n’évoluera pas franchement en fin de semaine avec le maintien de ce temps chaotique et des averses, plus fréquentes vendredi entre le sud-ouest et les régions de l’est. Il s’agira même de pluies continues qui viendront se bloquer contre les Pyrénées, avec de la neige abondante en montagne. Samedi, les ondées se maintiendront essentiellement entre le sud-est et le nord des Alpes alors qu’un temps plus sec reviendra temporairement au nord de la Loire. Jusqu’à jeudi, les températures resteront situées 2 à 4°C au-dessus des normales de saison avant de rejoindre les moyennes entre vendredi et samedi, le matin comme l’après-midi.