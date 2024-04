Forte chaleur en vue : jusqu’à 28°C attendus au nord et 30°C au sud en fin de semaine !

Après un début de semaine automnal, les conditions météo vont devenir estivales d'ici à ce week-end. La chaleur va s’inviter par le sud-ouest entre jeudi et samedi avec valeurs situées jusqu’à 12°C au-dessus des normales. Ce pic de chaleur sera suivi d’orages parfois violents durant la journée de dimanche.

Avec l'avancée d'une dépression sur l'Atlantique, le flux va temporairement se redresser au secteur sud en fin de semaine. Ainsi, une masse d'air anormalement chaud pour la saison va franchir la barrière pyrénéenne et envahir le pays à partir de jeudi et surtout vendredi.

Les températures vont alors littéralement s'envoler pour se situer ponctuellement plus de 10°C au-dessus des normales de saison ! Ce pic de chaleur s'annonce néanmoins très temporaire puisqu’une nouvelle dégradation se dessine pour dimanche.

Soleil et chaleur généralisés samedi, sauf en Bretagne

Si la barre des 20°C est rarement franchie aujourd’hui et demain, le seuil de chaleur sera quant à lui atteint dès jeudi après-midi dans le sud-ouest et plus particulièrement entre les Landes, le Pays basque et le piémont pyrénéen où quelques pointes à 25°C sont attendues. Mais c'est véritablement vendredi après-midi que l'atmosphère deviendra estivale, tout en progressant en direction des régions centrales. Les maximales s'établiront alors de 14 à 24°C au nord, depuis la Bretagne jusqu’à la Bourgogne et de 18 à 29°C au sud, des départements méditerranéens au sud de l'Aquitaine.

La chaleur s'accentuera samedi, exception faite de la Bretagne où les 20°C ne seront toujours pas atteints. Pendant ce temps, de l'Aquitaine jusqu'au nord du pays et des régions centrales à l'Alsace, les 25°C seront atteints ou dépassés. Des pointes à 27°C sont attendues en Île-de-France et même jusqu’à 29°C en région Centre-Val de Loire tandis que les 30°C pourront être fréquemment atteints entre la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.

Dégradation et baisse du mercure dès dimanche

Avec l'arrivée d'un air océanique dans la nuit de samedi à dimanche, un important conflit de masses d'air est attendu dimanche entre le sud-ouest et le nord-est du territoire. Ainsi, le pic de chaleur ne se poursuivra pas au-delà de samedi. Une dégradation pluvio-orageuse devrait se mettre en place en deuxième partie de week-end, essentiellement entre l’Atlantique et le nord-est. Cette perturbation fera lourdement chuter le mercure d'une dizaine de degrés en moyenne.

Pendant ce temps, le sud et le flanc est du pays continueront de profiter d’un temps ensoleillé. Malgré une baisse du mercure, ce dimanche s’annonce très agréable dans ces régions avec régulièrement plus de 20°C. Cette période de temps printanier est la bienvenue après plusieurs semaines voire plusieurs mois avec une météo particulièrement humide et grise. Il faudra d’autant plus en profiter que les conditions instables devraient de nouveau dominer la semaine prochaine dans la plupart des régions…