Météo : la Corse-du-Sud placée en vigilance orange pour pluie-inondations et orages

Outre l'activité électrique, ces orages sont accompagnés de fortes rafales, autour de 70 à 80 km/h. Les zones littorales peuvent être impactées par ces orages forts. L'activité cessera progressivement en seconde partie de nuit de mardi à mercredi.

Météo-France prévoit que le temps restera chargé mardi sur le Languedoc, le sud de Rhône-Alpes et PACA. Sur la Côte d'Azur les pluies seront par moments plus marquées et localement orageuses le matin. Les orages qui ont traversé lundi les départements du Gard et de l'Hérault, placé dans le courant de l'après-midi en "vigilance orange" par Météo-France, n'ont pas nécessité d'intervention des pompiers malgré des précipitations par endroits abondantes.

La fin de cet "épisode méditerranéen", phénomène synonyme de quantités importantes de pluie accompagnées d'orages, coutumier en cette période de l'année dans cette région du sud de la France, était prévue pour le milieu de nuit, selon Météo-France.