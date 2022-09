La tempête Fiona touche la Guadeloupe, températures en baisse dans l'Hexagone : la météo de ce samedi 17 septembre

Dans l'Hexagone, le temps sera bien plus calme. Des averses, qui se feront de plus en plus rares au fil de la journée, concerneront encore le Grand Est samedi, selon les prévisions de Météo-France. Quelques averses seront à craindre également en début de journée sur les Alpes du nord, la limite pluie-neige s'abaissant jusque vers 1500m. Les nuages présents du côté du piémont et de la chaîne des Pyrénées se disloqueront en matinée. Sur le reste du pays, le ciel sera le plus souvent bien dégagé, les nuages seront un peu plus présents sur le Nord-Pas-de-Calais, la Champagne, la Bourgogne et Rhône-Alpes.