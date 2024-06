La météo est encore perturbée ce samedi 22 juin. Mais le retour du soleil est heureusement prévu pour dimanche. Toutefois, cette parenthèse estivale ne devrait pas durer.

Ciel gris, pluie, grêle, épisodes orageux... Jusqu'ici, ce mois de juin a davantage l'allure d'un mois de novembre. Alors que l'été a officiellement démarré le 20 juin – malheureusement sous les gouttes, pour certaines régions de France – le soleil va-t-il enfin faire son retour ? Cette ambiance automnale va-t-elle se poursuivre la semaine prochaine ?

Comme l'a souligné ce samedi Coralie Dioum, journaliste météo, sur LCI (voir vidéo en tête de cet article), la météo est encore perturbée ce jour, notamment en raison d'une "perturbation qui est arrivée et que l'on retrouve cet après-midi des Pyrénées jusqu'au Grand Est, avec une tendance qui va tourner à l'orage côté Est". Les températures sont également à la baisse, mais heureusement, le soleil réapparaîtra dès dimanche.

Un soleil généreux lundi et mardi

"Il sera là et sera de plus en plus généreux lundi et mardi avec un mercure qui va nettement grimper", décrit Coralie Dioum, qui précise qu'il fera, mardi, 28 degrés en moyenne dans la moitié nord et 29 degrés dans la moitié sud. Selon Météo-France, une "séquence de temps anticyclonique entamée dimanche sur une grande partie du territoire va se poursuivre lundi et mardi". En revanche, la météo devrait être moins clémente dans l'extrême Sud-Est, soit des Alpes à la Corse, puisque cette zone devrait faire face à des "conditions instables porteuses d'averses ou d'orages" en début de semaine, selon l'institut météorologique.

Il fera tout de même chaud sur l'ensemble du pays lundi et mardi, "mais sans excès", poursuit Météo-France, les maximales annoncées pour le moment se situant entre 24 et 28 degrés, aussi bien dans le nord que dans le sud du pays. Pour lundi après-midi, Météo-France prévoit 25 degrés à Lille, 26 degrés à Paris, 23 degrés à Brest, 27 degrés à Bordeaux, 28 degrés à Perpignan, 24 degrés à Marseille et 26 degrés à Strasbourg. Mardi, c'est une journée très estivale qui devrait s'offrir à nous, avec 29 degrés à Paris dans l'après-midi, 28 degrés à Tours et à Bourges, 27 degrés à Lille, Biarritz et Auxerre ou encore 25 degrés à Belfort. La pluie devrait toutefois s'inviter dans le Sud-Est, notamment à Nice, tandis que des orages et averses orageuses pourraient éclater dans l'est lundi soir et mardi soir.

Le retour de la pluie mercredi

Une pluie qui va d'ailleurs s'étendre dès mercredi sur une grande partie du territoire, signant la fin de cette parenthèse estivale. Sur LCI, Coralie Dioum explique que les orages reviendront probablement à partir de mercredi. "Pour le moment, l'indice de fiabilité est très faible, donc cela reste à affiner", nuance la journaliste. De son côté, Météo-France prédit que les conditions stables de lundi et mardi "devraient s'interrompre dès mercredi avec le retour des dépressions atlantiques".

Pour le moment, l'institut météorologique prévoit pour mercredi une matinée ensoleillée sur une grande partie du pays, avant que des averses ne se mettent à arroser le centre du territoire, avec des épisodes orageux qui pourraient survenir dans le Centre-Est. Jeudi, la moitié nord sera concernée par la pluie, même si les températures maximales dépasseront majoritairement les 25 degrés. Vendredi, Météo-France envisage encore des passages pluvieux dans la moitié nord, en Savoie, dans les Hautes-Alpes ou encore dans les Pyrénées-Atlantiques.