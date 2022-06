Vents violents, grêle : le sud de la France frappé par un impressionnant épisode orageux

Ce lundi 20 juin, le sud-ouest et le centre de l'Hexagone ont été touchés par d'importantes pluies, ainsi que de fortes rafales de vent et la chute de grêlons. Environ 200 interventions des pompiers ont eu lieu lundi soir en Gironde pour des dégâts matériels consécutifs à ces précipitations, qui ont notamment touché l'agglomération de Bordeaux et la cote girondine, a annoncé le service départemental d'incendie et de secours (SDIS). Près de 200 interventions ont été enregistrées du côté des pompiers de Gironde.

Dans les Pyrénées, les conditions météorologiques n’étaient meilleures ce lundi, puisque le département a également été touché par d’importants épisodes orageux accompagnés de grêle. Cette dernière a fait de nombreux dégâts sur le plan matériel chez les habitants de la région, comme témoignent de nombreuses publications sur les réseaux sociaux.