Météo : les journées les plus fraîches de l'été enregistrées ce week-end... avant le retour de la chaleur

Ces anomalies de températures se sont retrouvées partout en France. Ainsi, à Paris, ce week-end, la température est restée sous la barre des 20°C avec respectivement 19,5°C et 19,4°C au plus chaud de la journée. Cela représente un déficit d'environ 7°C par rapport aux moyennes de saison. Il s'agit par ailleurs de l'anomalie négative de température maximale la plus forte de l'année de la capitale, détaille Météo-France.

À Besançon, dans le Doubs, à l'est de la France, la température n'a pas dépassé les 17°C, soit un déficit de 10°C. Il a également fait 21°C à Grenoble, dans l'Isère, ou à Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme, soit un déficit respectivement de 7 et de 6 degrés pour ces deux villes, situées près de massifs montagneux et pourtant habituées à de fortes températures en été. Les températures n'ont pas dépassé les 25°C à Toulouse et les 26°C à Marseille, villes habituées à des pics de chaleurs bien plus élevés. Les seules maximales de saison sont enregistrées par Météo-France du côté du littoral est de la Corse, où il a fait 31°C à Bastia.