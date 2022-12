Météo : quel temps fait-il ce mercredi 7 décembre ? Découvrez les prévisions

Le froid se confirme et la grisaille s'annonce de nouveau épaisse et persistante mercredi sur la moitié nord du pays et la vallée du Rhône, selon les prévisions de Météo-France.

En début de matinée, les brouillards seront fortement présents sur une grande partie du territoire, avec un dégagement assez lent. Quelques éclaircies résisteront sur l'Est et près de la Manche. Sur les plaines du Sud-Ouest, la grisaille, moins présente, se dégagera en matinée et laissera place à un ciel variable l'après-midi. Du côté des Pyrénées, le Massif central, le Sud-Est et la Corse, le ciel sera parfois voilé, mais restera lumineux.

En ce qui concerne les températures, elles seront très variables tout au long de la journée. Les minimales se répartiront entre -2 et +1 degrés en général sur la majeure partie du pays dans les terres, avec des gelées plus sévères en montagne, et de 2 à 8 en bord de mer et sur le Sud-Ouest. Les maximales plafonneront entre 1 et 5 degrés sur une petite moitié est du pays, et entre 4 et 8 à l'ouest.